Elite, trailer e data d'uscita su Netflix dell'attesa stagione 5

Tra graditi ritorni e nuovi personaggi, ecco il nuovo trailer ufficiale di Elite, la serie Netflix ambientata nel prestigioso liceo privato di Las Encinas, frequentato dai rampolli della Spagna benestante.

A meno di un anno dal finale di stagione di Elite 4, ecco che la serie Netflix torna con l'annunciata stagione 5 di Elite: al tempo furono annunciate anche due new entry nel cast, l'attrice e cantante argentina Valentina Zenere (Le ragazze del centralino) che interpreterà Sofia, e il brasiliano André Lamoglia nei panni di Gonzalo.

In uscita, invece, Miguel Bernardeau (Guzmàn) e Arón Piper (Ander), che al termine della quarta stagione hanno abbandonato il cast della serie spagnola creata da Carlos Montero e Darío Madrona.

"Un nuovo semestre a Las Encinas significa nuovi triangoli amorosi, nuovi studenti, nuove regole… e un altro misterioso crimine": è quanto rivela Netflix in relazione al nuovo trailer diffuso oggi, che annuncia la data d'uscita di Elite 5 che sarà disponibile in streaming dal prossimo 8 aprile.

Ma non è tutto: il teen drama di produzione spagnola avrà ufficialmente un'ulteriore stagione! Pochi mesi fa, Netflix aveva annunciato il rinnovo per una stagione 6 di Elite, mentre nel periodo natalizio del 2021, mentre prendevano il via le riprese sul set di Elite 5, hanno debuttato tre nuovi episodi speciali della raccolta Elite Storie brevi.