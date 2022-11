Elite: nel nuovo trailer della Stagione 6 la posta in gioco si fa più scottante!

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo trailer della sesta stagione di Elite, che è diventata ufficialmente la serie originale più longeva presente sulla piattaforma digitale. Tornano quindi tutti i protagonisti di una delle serie più amate dagli adolescenti, tra prese di coscienza queer, lotte per i diritti civili e senso di giustizia e rivalsa.

I nuovi episodi saranno disponibili sulla ormai celebre piattaforma streaming a partire dal prossimo 18 novembre. Gli equilibri già precari della prestigiosa scuola Las Encinas, frequentata dai rampolli delle più ricche famiglie della Spagna, vengono completamente stravolti dall'arrivo di due nuovi studenti.

Si tratta di Isadora, giovane ereditiera di un impero di locali notturni interpretata da Valentina Zenere e Iván, figlio di un notissimo calciatore interpretato da André Lamoglia. Come ovvio che sia, nessuno dei due passerà inosservato e le cose si faranno sempre più complesse in questa scuola in cui ogni anno si verifica una tremenda disgrazia.

Nella sinossi ufficiale di Elite 6 si legge che dopo la tragica morte di Samuel a Las Encinas inizia un nuovo anno scolastico e il liceo dovrà far di tutto per cercare di riabilitare il proprio nome dopo quanto è accaduto negli anni precedenti.

Come vediamo da questo nuovo trailer, che trovate in alto su questa pagina nella versione doppiata in italiano, le vicende che riguarderanno la vita di tutti i personaggi non saranno affatto una passeggiata, anzi ciascuno di loro sarà come costretto ad affrontare un inferno personale.

Insomma, dopo la turbolenta stagione 5 di Elite, le cose si faranno sempre più difficili per i nostri rampolli. Come andranno le cose? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.