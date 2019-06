Eliza Clark è la nuova showrunner di Y: The Last Man

Dopo svariati anni a tentare di portarlo sul grande schermo, Y: The Last Man è diventato ufficialmente un serial televisivo, ordinato ufficialmente da FX ad aprile e che dovrebbe vedere la luce dei televisori entro il 2020.

Nonostante le ottime premesse, però, lo show ha subito una brutta battuta d'arresto quando gli showrunner hanno deciso di abbandonare la serie prematuramente. Aida Mashaka Croal e Michael Green, designati dal network per portare in live-action il noto fumetto, hanno deciso di lasciare improvvisamente il progetto dopo delle divergenze creative proprio con FX e in seguito, naturalmente, alla visione del pilot dello show.

Dopo un po' di mesi di attesa, FX ha annunciato di aver trovato in corsa un 'rimpiazzo' e aver affidato il ruolo da showrunner a Eliza Clark (Animal Kingdom), la quale si ritroverà a prendere le redini dell'adattamento televisivo.

"Dieci anni fa, ho divorato Y: The Last Man albo dopo albo, immaginando come potesse essere trasportato su schermo" ha annunciato la Clark a Deadline "Mi ha introdotto allo straordinario lavoro di Brian K. Vaughan e Pia Guerra ed il complesso quanto affascinante mondo di Y. Sono eccitato dal poter lavorare con questo incredibile e talentuoso cast e poter raccontare questa storia".

Anche se non è chiaro se il pilot e la serie in generale manterranno gli elementi creati dai precedenti showrunner, il pilot dovrebbe essere rilavorato sotto la supervisione di Clark e i cambiamenti richiesti da FX.