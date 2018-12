Eliza Dushku pagata 9,5 milioni dalla CBS dopo la denuncia di battute inappropriate

La notizia, riportata dal New York Times, è stata confermata dalla stessa emittente televisiva e dall’attore Michael Weatherly, reo di aver molestato verbalmente l’attrice durante le riprese del legal drama Bull. Il canale e il protagonista maschile del serial si scusano entrambi in un comunicato stampa indirizzato al quotidiano.

Nel marzo 2017 Eliza Dushku, attrice conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Faith in Buffy l’ammazzavampiri, firmò un contratto con il network CBS per un personaggio che avrebbe dovuto impersonare per tre episodi nel serial drama Bull. Il programma, inoltre, prevedeva la possibilità di far sì che il ruolo diventasse nel tempo regular, permettendole dunque di entrare a pieno titolo nel cast artistico principale.

L’esperienza iniziale sembrava pertanto essere promettente per la giovane attrice e la star dello show, Michael Weatherly – pilastro del prime-time in casa CBS da ben 15 anni –, si è da subito dimostrato amichevole nei suoi riguardi. Persino il produttore e autore di Bull, Glenn Gordon Caron, aveva comunicato alla Dushku che il peso della sua parte sarebbe stato ben più grande di un semplice e passeggero love interest.

Il focus di questa notizia, tuttavia, prende atto a partire dal momento in cui Weatherly comincia a fare commenti davanti al cast e alla crew sull’aspetto della donna, con “battute” inerenti allo stupro e allusioni ad un incontro a tre. Poco dopo aver affrontato la star dopo questi comportamenti inappropriati, l’attrice è stata licenziata dallo show. Eliza a questo punto ha facilmente collegato questa decisione come ritorsione alla vicenda da lei denunciata. Una volta aperta la fase di mediazione con la rete CBS, la compagnia ha acconsentito infine ad un accordo confidenziale che si sarebbe tradotto nel versamento a favore dell'attrice di una quota di 9,5 milioni di dollari, l’esatto equivalente dell’ammontare che l’interprete avrebbe guadagnato se fosse rimasta come membro del cast per quattro stagioni.

I dettagli di questo triste accadimento sono emersi nel corso di una investigazione aperta nel mese di agosto, quando il consiglio della CBS Corporation ha assunto gli studi legali Covington & Burling e Debevoise & Plimpton per esaminare le accuse di molestie sessuali fatte da diverse donne contro Leslie Moonves, ex amministratore delegato della compagnia. Il consiglio, inoltre, ha chiesto ai legali rappresentanti di indagare su queste tematiche ad ogni livello della società.

Contattata dal New York Times, Eliza si è rifiutata di commentare l’articolo del giornale. In un comunicato diramato lo scorso Mercoledì, la CBS è invece intervenuta confermando l’accordo milionario e promettendo di migliorare le condizioni di lavoro:

“Le accuse sostenute dalla signora Dushku rappresentano un esempio di come, mentre confermiamo il nostro impegno a proseguire in una cultura definita da un luogo di lavoro sicuro, inclusivo e rispettoso, il nostro lavoro è tutt’altro che terminato”.

Sull’argomento è intervenuto anche l’altro protagonista della faccenda, l’attore Michael Weatherly, attraverso una email indirizzata al New York Times:

“Durante il corso della registrazione del nostro show ho fatto alcune battute riprendendole da quelle contenute nella sceneggiatura. Quando Eliza mi ha detto di non essere stata a suo agio con il mio linguaggio e con il mio modo di scherzare ero mortificato per averla offesa e mi sono immediatamente scusato. Dopo aver riflettuto, ho compreso maggiormente che ciò che ho detto non era né divertente né appropriato e ne sono dispiaciuto e pentito per il dolore causato ad Eliza”.