Elizabeth Banks produrrà con Warner Bros. una serie sui Flinstones

I Flinstones, l'amatissima famiglia dell'età della pietra creata dalle menti di Hannah & Barbera, mancano in TV da un bel po' di tempo e per i loro fan non c'è altro da fare, ad oggi, che rispolverare i vecchi ed immortali episodi delle serie storiche.

A dar loro nuova linfa ci penserà però la Brownstone Production, casa produttrice di proprietà di Elizabeth Banks, che a quanto pare ci riporterà a Bedrock con degli episodi nuovi di zecca che saranno prodotti in collaborazione con Warner Bros.

L'idea in ballo è stata descritta come una serie animata destinata principalmente ad un pubblico di adulti: qualcosa, possiamo immaginare, sulla falsariga di serie come i Simpson e simili. Gli episodi saranno basati ovviamente su idee completamente nuove e non ripescate dal materiale storico. Non è ancora chiaro, invece, quale network si occuperà della distribuzione: nessuna rete sembra essersi ancora fatta avanti per incaricarsene, ma per questo ovviamente c'è ancora tempo.

Gli episodi originali de I Flinstons furono trasmessi sulla ABC per un totale di ben 166 puntate sulle avventure delle famiglie di Fred Flinstones e Barney Rubble. Tra serie principali, spin-off e film per il cinema i Flinstones sono sicuramente tra i prodotti più longevi dell'industria dell'animazione: chissà se la serie prodotta da Brownstone sarà all'altezza delle precedenti.