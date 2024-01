Elizabeth Debicki ringrazia Diana dopo la vittoria ai Golden Globe: Ecco cosa ho imparato

Con un'ultima stagione di The Crown segnata dalle polemiche, la serie è comunque uscita vittoriosa dall'ultima notte dei Golden Globe che hanno visto la premiazione di Elizabeth Debicki per la sua interpretazione della Principessa Diana come miglior attrice non protagonista. L'attrice ha ringraziato la "principessa del popolo" nel suo discorso.

Quando si è trattato di arrivare all'anima della defunta Principessa Diana nell'ultima stagione di The Crown di Netflix, Elizabeth Debicki ha dichiarato che "c'erano molti punti interrogativi che non avevano risposta - ho dovuto segnarli e creare qualcosa".

Questo nonostante l'enorme quantità di ricerche che ha fatto per interpretare il capitolo finale della Principessa Diana.

"Non sono una madre e certamente non sono un membro della famiglia reale, ma la cosa che mi è rimasta più impressa quando ho fatto le mie ricerche e ho iniziato a recitare anche questa parte è stata la combinazione tra la sorta di isolamento e l'emergere da esso; il desiderio di ricreare il sé e di controllare la narrazione della propria vita. Ho imparato molto interpretando questa parte, il coraggio che ci vuole e la bellezza intrinseca della vita", ha dichiarato l'attrice, dopo aver vinto il suo primo Golden Globe per la migliore interpretazione femminile in un ruolo non protagonista in televisione.

A proposito, avete letto la nostra recensione di The Crown 6? Nel corso della sua storia, The Crown ha vinto complessivamente otto Golden Globe.

"Penso che sia stata una tale illuminazione che è nata dal desiderio di rompere l'isolamento con qualcosa di bello e di cercare di raggiungere le persone, vedere le persone ed essere visti", ha continuato Debicki.

L'attrice ha aggiunto che nel prepararsi per il ruolo, c'era "paura - questa sensazione di dover qualcosa al pubblico, qualcosa di specifico; catturare qualcosa che desse il senso di una persona che è orgogliosamente amata, e questo era un punto di ingresso totalmente insolito nel mondo".

Trovate le sei stagioni complete di The Crown in streaming su Netflix. Prossimamente, rivedremo Debicki in MaXXXine, terzo capitolo cinematografico della trilogia horror X di Ti West.