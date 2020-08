Elizabeth Debicki, la star di Tenet sarà Lady Diana in The Crown 5!

Il cast di The Crown guadagna nomi importanti in vista delle ultime due stagioni finali: Jonathan Pryce sarà il principe Filippo, mentre il ruolo di Lady Diana andrà ad Elizabeth Debicki.

"Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nei cuori di molte persone. È un vero privilegio e un onore entrare a far parte di questa serie magistrale, che mi ha coinvolto completamente sin dal primo episodio", ha dichiarato l'attrice in un post ripreso dall'account di The Crown.

La serie Netflix segue le vicende della casata dei Windsor in vari periodi storici. Se le prime stagioni erano ambientate negli anni '40 e '50, con il procedere delle puntate siamo arrivati agli anni '70, per cui un cambio di cast era già preventivato. Lady Diana è uno dei personaggi chiave di quel periodo, visto che è nata nel 1961. A portarla su schermo per la prima volta nella quarta stagione sarà Emma Corrin, ma spetterà a Elizabeth Debicki raccontare la sua storia, presumibilmente fino alla tragica scomparsa avvenuta nel 1997.

L'attrice si è già fatta notare in numerose produzioni come Macbeth (2015), Vita & Virginia e Il Grande Gatsby, ma la ritroveremo anche nel nuovo film di Christopher Nolan, come possiamo notare dall'avvincente trailer di Tenet. Non resta che goderci la sua interpretazione di Lady D., anche se probabilmente ci sarà da aspettare ancora del tempo prima di The Crown 5.