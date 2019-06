Elizabeth Hurley nel cast di Marvel's Runaways 3: sarà Morgan Le Fay

Mentre la prima stagione di Marvel's Runaways debutterà in chiaro in Italia sul canale Rai 4 (ma è disponibile da tempo su TimVision), torniamo a parlare della terza stagione del serial della Marvel.

Come saprete, la produzione della terza stagione è già iniziata ed oggi la Marvel ha confermato un nuovo ingresso nel cast della serie. La Casa delle Idee ha svelato che l'attrice Elizabeth Hurley (Gossip Girl, The Royals) si è aggiunta al già nutrito cast della serie prodotta dalla Marvel per la piattaforma digitale Hulu ed interpreterà un'iconica villain dei fumetti originali.

L'attrice, infatti, darà il volto al personaggio di Morgan Le Fay, una famosissima supercattiva della Marvel, studentessa di Merlino e considerata una delle più grandi streghe di tutti i tempi. Con un corvo nero ad accompagnarla e la capacità di incantare gli oggetti, Morgan può manipolare l'energia mistica e il progetto astrale. Potente e intelligente, Morgan Le Fay ha un umorismo tagliente che è il suo marchio di fabbrica.

"Elizabeth Hurley si è unita all'Universo Marvel e non potremmo essere più eccitati di averla a bordo interpretando uno dei personaggi della Marvel più affascinanti" ha dichiarato al sito della Marvel il presidente della divisione televisiva della Casa delle Idee, Jeph Loeb.

Nonostante non ci sia una data di uscita fissata per il rilascio statunitense, è probabile che la terza stagione debutterà su Hulu a fine anno.