Elizabeth Hurley regina delle nevi: il suo topless fa impazzire il web

Nonostante sia un po' scomparsa dai radar negli ultimi anni, Elizabeth Hurley sa benissimo come mantenersi sulla cresta dell'onda, complice soprattutto un fisico invidiabile che l'attrice non disdegna di mostrare nonostante i suoi 55 anni.

Nelle ultime ore la star di Austin Powers ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con uno scatto in cui appare in topless in un paesaggio completamente imbiancato dalla neve. In poche ore la foto realizzata per promuovere una linea di costumi da bagno ha conquistato milioni di likes ma, ha scatenato anche qualche polemica.

Pier Morgan, il conduttore di Good Morning Britain, l'ha infatti rimproverata per l'abitudine di postare sui social immagini di se un po' troppo audaci servendosi del figlio come fotografo. Il giornalista ha infatti definito come inquietante la cosa, sostenendo che un ragazzo non dovrebbe sottoporsi a questo genere di attività. Proprio per tale ragione Morgan ha invitato Elizabeth Hurley ad essere un po' meno sexy e soprattutto un po' più vestita.

Molte donne, tra cui la stessa co-conduttrice di Good Morning Britain, hanno però difeso l'attrice, sottolineando quanto sia invidiabile la sua forma fisica e soprattutto la classe con cui riesce a mostrarsi senza veli senza mai apparire volgare, grazie ad un viso angelico come il suo.