Elizabeth Olsen: 5 curiosità sulla protagonista di WandaVision

Con il rinvio di The Falcon and the Winter Soldier, il debutto di Scarlet Witch in una serie a lei dedicata sarà storico per diversi motivi: infatti, sarà la prima serie Marvel di Disney+; inoltre, in meno di 24 ore il fantastico trailer di WandaVision ha stabilito il record di visualizzazioni. Un successo annunciato.

Per arrivare meglio preparati all'uscita della serie (prevista per fine 2020), è il momento di conoscere meglio l'attrice Elizabeth Olsen, che nella serie interpreterà la superumana in grado di alterare la realtà, Wanda Maximoff, conosciuta come Scarlet Witch. La Olsen non è nuova a questo ruolo: infatti interpreta Scarlet sin dal 2014, quando fa la sua prima apparizione nella scena post-credits di Captain America: The Winter Soldier.

Le origini: Elizabeth nasce il 16 febbraio 1989 a Sherman Oaks, California, ed è la sorella minore delle gemelle Ashley e Mary-Kate Olsen. Ha un fratello maggiore, Trent, e due fratellastri: i suoi genitori hanno divorziato nel 1996. La sua famiglia ha origini norvegesi e inglesi e da bambina, Elizabeth si dedica da subito alla danza classica e al canto, ma la sua vera passione è la recitazione.

I primi ruoli: dopo aver recitato in alcuni dei film delle sue sorelle maggiori in ruoli secondari, il primo grande successo della ragazza è datato 2011, con il film La fuga di Martha, per il quale la Olsen riceve la nomination ai Critics Choice Awards nel 2012. Dopo alcuni film minori, entra nel MCU nei panni di Scarlet Witch, e da qui giungerà al riconoscimento mondiale.

Audizioni importanti: la Olsen è stata davvero vicina a interpretare nientemeno che il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie TV HBO Game of Thrones, arrivando all'audizione finale insieme a Emilia Clarke, che otterrà poi il ruolo. Una madre dei draghi "mancata".

Premi e riconoscimenti: Elizabeth ha vinto nel 2012 il premio come migliore attrice per La fuga di Martha per l'Alliance of Women Film Journalists, ed è stata nominata l'anno successivo per i BAFTA Awards per il premio Rising Star. Del 2012 è anche la sua "nomination" alla posizione 94 nella lista di Ask delle donne più desiderate al mondo dagli uomini.

Vita privata: dopo la frequentazione con l'attore e modello Robert Boyd Holbrook, Elizabeth ha annunciato il suo fidanzamento con il musicista Robbie Arnett il 30 luglio 2019.

Conoscevate queste curiosità su Elizabeth Olsen? fatecelo sapere nello spazio commenti!