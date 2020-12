Elizabeth Olsen, i film da recuperare in attesa di WandaVision!

Di Elizabeth Olsen, negli ultimi anni, abbiamo sentito parlare principalmente in chiave Marvel: la sua Scarlet Witch si è ritagliata col tempo uno spazio sempre più importante nell'MCU, al punto da ottenere anche uno show tutto suo con l'attesissimo WandaVision. Ma che Elizabeth Olsen è quella che troviamo oltre i confini di Wanda Maximoff?

La più piccola delle sorelle Olsen è ad oggi quella che è riuscita ad ottenere i risultati migliori dal punto di vista professionale: al di là di Marvel, infatti, non mancano certo i film a cui dare uno sguardo per apprezzare al meglio il talento della nostra Elizabeth.

Impossibile non pensare ad esempio a La Fuga di Martha, il film che nel 2011 spianò alla giovane Olsen la strada per il successo, grazie anche alle tante critiche positive ricevute per la sua performance; a seguire va sicuramente segnalato Red Lights, al fianco di totem del calibro di Robert De Niro e Sigourney Weaver, mentre interessante è anche la sua prova in Giovani Ribelli, insieme all'ex-Harry Potter Daniel Radcliffe.

Per quanto sicuramente non paragonabile all'originale, uno sguardo va dato anche a al remake di Old Boy firmato Spike Lee; nel 2017 abbiamo invece visto Elizabeth Olsen al fianco di un'altra star Marvel, Jeremy Renner, ne I Segreti di Wind River. Insomma, il materiale per ingannare l'attesa dello show Disney+ con Olsen e Bettany non manca di certo: recentemente, intanto, WandaVision si è mostrato nel nuovo trailer ufficiale.