Elizabeth Olsen, le foto più belle della star MCU di WandaVision

Elizabeth Olsen è la sorella minore delle gemelle Mary-Kate e Ashley Olsen, e per i fan di Marvel è la bella e potente Wanda Maximoff / Scarlet - protagonista della serie WandaVision di Disney+.

L'attrice ha iniziato sin da piccola a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, ma il vero successo per lei è arrivato solo con La fuga di Martha nel 2011: da allora, la sua carriera è spiccata e oggi sono in molti ad apprezzarla, merito anche delle foto e dei video che esaltano la sua bellezza.

Elizabeth Olsen non è eccessivamente attiva sui social, basti pensare che il suo ultimo post su Instagram risale allo scorso 9 aprile, ma i pochi contenuti che pubblica bastano per allietare i fan (tra questi, gli scatti con cui Elizabeth Olsen ha suggerito la data d'uscita di WandaVision). Tra le foto più belle pubblicate dall'attrice si annovera quella del 1 novembre 2019, dove si mostra con un abito verde smeraldo niente male; quelle del 5 settembre scorso, dove invece incanta i suoi follower con un sorriso genuino e semplice; e quello per Elle Canada, pubblicato a luglio 2018.

Andando a ritroso, vediamo un bellissimo primo piano per Vanity Fair datato 2 agosto 2017, così come un dietro le quinte di alcuni scatti per ES Magazine.

Bella e anche simpatica: Elizabeth Olsen ha pubblicato a giugno 2019 un video in cui balla gioiosa, con tanto di cuffie e occhiali da sole. Di seguito è possibile dare un'occhiata agli scatti più belli postati dalla Olsen.

A proposito della serie dedicata al personaggio Marvel della Olsen, le riprese di WandaVision sono terminate.