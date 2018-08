Elizabeth Olsen e Kelly Marie Tran nel primo trailer di Sorry For Your Loss

La tv di Mark Zuckerberg Facebook Watch si prepara a lanciare la nuova serie drammatica Sorry For Your Loss, con protagoniste la star del Marvel Cinematic Universe Elizabeth Olsen e la new entry del franchise di Star Wars Kelly Marie Tran.

La serie esplora il processo di lutto e accettazione con la Olsen (anche produttrice esecutiva) che interpreterà Leigh, una giovane donna che deve raccogliere i cocci della sua vita e ricominciare da capo dopo che suo marito è morto improvvisamente.

Sorry for your Loss sarà composta da 10 puntate ed esordirà su Facebook Watch martedì 18 settembre con i primi quattro episodi in atenprima. Scritto e creato dal drammaturgo Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything), la serie vede James Pondsoldt (The Spectacular Now) nel doppio ruolo di produttore esecutivo e regista. Nel cast, oltre a Kelly Marie Tran (Star Wars: The Last Jedi), Jovan Adepo (Tom Clancy's Jack Ryan), Mamoudou Athie (The Get Down) e Janet McTeer (Jessica Jones).

La serie sarà presentata in anteprima al Toronto Film Festival prima di arrivare su Facebook Watch. Potete trovare il trailer in calce alla notizia.

Ecco la sinossi ufficiale:

"Sorry For Your Loss è un dramma che vede protagonista Elizabeth Olsen nei panni di Leigh Shaw, una giovane vedova che lotta per rimettere insieme la sua vita in seguito alla morte improvvisa del marito. Lo spettacolo è allo stesso tempo devastante ed edificante, con personaggi corretti e deboli alla disperata ricerca dell'umorismo ovunque sia possibile. La serie si tuffa nel dolore come parte inevitabile, universale e trasformativa della vita. Il viaggio di Leigh ci insegnerà che il dolore non è qualcosa da sopportare o medicare, ma una parte essenziale dell'esperienza umana."