Elizabeth Olsen ha lasciato l'MCU? Ecco cosa sappiamo

La rimozione di Elizabeth Olsen dal logo MCU ha generato il caos tra i fan Marvel, soprattutto considerando le conseguenze narrative che ne deriverebbero: rivedremo ancora Scarlet Witch? Facciamo chiarezza sulla questione.

Al momento, Elizabeth Olsen non ha lasciato la Marvel. Sappiamo soltanto che si è presa una pausa dal ruolo di Wanda (soprattutto dopo le riprese impegnative di Doctor Strange nel Multiverso della Follia), senza alcuna dichiarazione definitiva da parte sua. Ecco perché è lecito pensare che Wanda Maximoff/Scarlet Witch tornerà nei prossimi prodotti MCU sotto forma di cameo o personaggio principale.

In molti obiettano che la sostituzione del personaggio nel libro ufficiale, ossia The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline, la racconti diversamente; eppure, la predilezione per Loki e Sylvie può derivare da fattori differenti: basti pensare all'indice di popolarità, nettamente in favore del Dio dell'Inganno, o alla necessità di promuoverne la seconda stagione in uscita il prossimo 6 ottobre 2023.

Non per questo Olsen apprezza ogni aspetto del franchise. "Mi hanno assoldato per ciascuna acrobazia" ha dichiarato l'attrice, riferendosi al secondo capitolo su Doctor Strange. "No, non riesco proprio a capacitarmene: non ho girato tutte quelle scene, certo, ma la maggior parte di sì. Una vera perdita di tempo, perché una controfigura saprebbe svolgerle molto meglio di me". In un'altra occasione, però, Elizabeth Olsen ha difeso la Marvel da tutte le critiche offensive per la rispettiva crew.

Salvo eventuali annunci da parte dell'attrice o della Disney stessa, una cosa è certa: Elizabeth Olsen continuerà a offrire il suo incredibile talento anche nelle prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe.