Elizabeth Olsen non tornerà nel MCU? 'Ho bisogno di altri personaggi nella mia vita'

A Elizabeth Olsen non manca interpretare Wanda nel Marvel Cinematic Universe, perciò resta da chiedersi quale sarà il suo ruolo futuro all'interno dell'universo narrativo. A svelarci nuovi dettagli è l'attrice stessa.

"Negli ultimi quattro anni, la mia produzione è stata all'insegna della Marvel" ha dichiarato Olsen. "No, non voglio essere associata soltanto a questo personaggio. Sento il bisogno di ricostruire altre parti di me stessa, se voglio ritrovare l'equilibrio. Ho un grandissimo desiderio di realizzare nuovi film in questo periodo! E spero che alcuni progetti siano in sintonia con i miei reali obiettivi. Già... è proprio qualcosa di cui ho bisogno. Voglio altre interpretazioni nella mia vita, perché non c'è longevità in un singolo personaggio".

La rimozione di Elizabeth Olsen dal logo MCU dalla copertina di The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline e altri dettagli diminuiscono sempre più le speranze di rivedere l'attrice nei panni di Wanda Maximoff/Scarlett Witch, ma non dobbiamo dimenticarci che non c'è stata alcuna dichiarazione da parte dell'attrice: voler prendersi una pausa non significa necessariamente abbandonare il ruolo, anzi, così come prendere le distanze fisiche e psicologiche dai progetti passati.

Inoltre, gli ultimi avvenimenti "narrativi" all'interno di Doctor Strange nel Multiverso della Follia giustificano la momentanea sospensione del personaggio, mentre quelli di Loki (la cui seconda stagione debutterà il 6 ottobre 2023) avvalorano la scelta di sostituire Scarlett Witch col Dio dell'inganno, ben più di "tendenza".

Non ci resta che attendere altre dichiarazioni da parte della Marvel o di Olsen stessa per appurare al meglio la dinamica. Nel frattempo, però, giungere a soluzioni affrettate risulterebbe indubbiamente prematuro.