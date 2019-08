Elizabeth Olsen e Paul Bettany su WandaVision: 'Rimarrete senza parole, sarà commovente'

Nel corso di una recente intervista Elizabeth Olsen e Paul Bettany, che nel Marvel Cinematic Universe interpretano Wanda e Visione, hanno parlato della serie tv Disney+ che li vedrà protagonisti, ovvero WandaVision.

Secondo Bettany Visione, morto alla fine di Avengers: Infinity War, tornerà in vita "attraverso il genio di Kevin Feige e del team di sceneggiatori della Marvel".

l'attore britannico 48enne non ha ovviamente voluto sbottonarsi al riguardo, ma ha aggiunto: "Quando Kevin ci ha spiegato cosa aveva in mente, io ed Elizabeth siamo rimasti senza parole. Non avrei mai pensato che avremmo intrapreso questa strada."

L'attore ha confermato che WandaVision durerà sei ore.

"Queste sei ore con Wanda e Visione saranno incredibilmente bizzarre, strane e così commoventi. E divertenti. E poi alla fine si trasformerà in un racconto d'azione epico, più familiare, molto Marvel, qualcosa di davvero divertente."

A questo punto è intervenuta Elizabeth Olsen, che ricordiamo tornerà anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cui WandaVision sarà strettamente collegato.

"Sono eccitata per un sacco di cose. Sono sempre stata fortunata ad avere questi bei piccoli dialoghi che però portano un sacco di cuore a livello di trama, anche a causa della natura dei poteri di Scarlet Witch e della sua incapacità di controllare le sue emozioni, e quindi i suoi poteri. Sono entusiasta di poter giocare con questo suo lato un po' più leggero. E sono entusiasta di essere sorpresa da ciò che ci aspetta, per lo sviluppo del personaggio che non sarà così lineare. Capiremo la vera natura di Wanda, che non è solo dolore e tristezza."

Per altre informazioni vi ricordiamo che la showrunner ha definito WandaVision come un film enorme e che Kat Dennings tornerà nel ruolo di Darcy.