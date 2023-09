Elizabeth Olsen, perché le sorelle Mary Kate e Ashley hanno lasciato il mondo del cinema?

Se Elizabeth Olsen sembra aver abbandonato l’MCU, le due sorelle più piccole, Mary-Kate e Ashley, hanno invece abbandonato il mondo del cinema da parecchio tempo. Perché?

Le due gemelle sono diventate precocemente famose nel mondo di Hollywood. A cavallo tra gli anni 90 e 2000 era possibile vederle in parecchie pellicole per bambini o adolescenziali. Ashley Olsen ha deciso di abbandonare il cinema nel 2004, mentre Mary-Kate ha continuato fino al 2011, comparendo per l’ultima volta nel film Beastley.

La ragione più importante per cui le gemelle hanno abbandonato il grande schermo è stata principalmente la mancanza di passione. Considerata poi la precoce notorietà, le due sorelle non hanno mai vissuto una vita “normale”, ne hanno potuto esplorare le altre opzioni che la vita a loro avrebbe potuto riservare. Raggiunta un’età più avanzata, Ashley e Mary Kate hanno deciso di cambiare vita e dedicarsi alle loro passioni. Una di queste è la moda, le sorelle hanno realizzato una loro linea di bellezza e di alta moda, e sono attualmente le direttrici creative di un famoso marchio italiano di scarpe.

Oltre alle ambizioni personali, un altro motivo legato all’abbandono del cinema delle gemelle potrebbe essere il loro stato di salute. Ashley assume farmaci sin da bambina a causa di una sindrome da deficit di attenzione e iperattività, mentre Mary Kate ha riportato un’infezione a un rene nel 2007, condizioni che non si sposano bene con la vita frenetica delle star del cinema. Nonostante la carriera delle sorelle Olsen sia cominciata molto presto, c’è da chiedersi se Elizabeth Olsen farà lavorare i suoi figli minorenni a Hollywood.