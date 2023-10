Elizabeth Olsen ha perso la testa per questa star di Game of Thrones: 'Penso solo a lui'

Elizabeth Olsen ha ammesso che interpretare Wanda non le manca, e a proposito di serie TV, la star ha confessato di pensare costantemente a un attore e al suo personaggio ne “Il trono di Spade”.

Olsen, in un’intervista a Vulture, ha dichiarato di aver fatto binge-watching del Trono di Spade proprio grazie a Kit Harington. L’attrice ha rivelato di aver subito una sorta di “lavaggio del cervello” da parte sua:

“Sono così immersa in Game of Thrones che riesco a pensare solo a Kit Harington. Insomma, mi ha fatto il lavaggio del cervello.”

Nella stessa intervista, l’interprete di Scarlet Witch ha rivelato di aver fatto l’audizione per molti ruoli in parecchie serie, tra cui Daenerys Targaryen, ma non è andata molto bene:

“Quando ho iniziato a lavorare, ho fatto i provini per tutto, perché mi piace fare i provini. E ho fatto il provino per Khaleesi. L'ho dimenticato. È stato il provino più imbarazzante che abbia mai fatto. Ho provato quella scena (fine prima stagione) in cui lei sta facendo un discorso a migliaia di persone su come sia la loro regina. Non sapevo se volessero un accento britannico o meno. Quindi l'ho fatto in entrambi i modi. È stato terribile. Ogni volta che qualcuno chiede: "la storia di un brutto provino". Questa è una di quelle che ricordo subito.”

Nonostante il provino andato male, la carriera dell’attrice è successivamente decollata, ma ancora non è chiaro se Elizabeth Olsen ha lasciato definitivamente l’MCU oppure no.