Elizabeth Olsen, la star di WandaVision sarà la killer Candy Montgomery per HBO Max

Dopo lo strepitoso successo di WandaVision, Elizabeth Olsen ha scelto di svestire i panni della strega più potente del Marvel Cinematic Universe per vestire quelli della nota serial killer texana nella serie HBO Max Love and Death.

Si tratta di una vicenda piuttosto macabra, infatti la donna nel 1980, uccise la sua amica Betty Gore con un'ascia. Lo show che si ispira al libro Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e ad una raccolta di articoli del Texas Monthly (Love & Death In Silicon Prairie, Part I & II), non è l'unico progetto dedicato alla storia di Candy Montgomery.

Infatti anche Elisabeth Moss, che attualmente è su TimVision con i primi 3 di The Handmaid's Tale 4, reciterà nel ruolo della killer texana nella serie Candy, attualmente in fase di sviluppo per Hulu.

"Questa è una storia avvincente sulle frustrazioni e i desideri di due donne in una piccola città che culmina in un terribile atto di violenza", ha detto Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali per HBO Max. Nicole Kidman sarà la produttrice esecutiva della serie, mentre Lesli Linka Glatter sarà la regista. Proprio quest'ultima è reduce da molte produzioni di grande successo tra cui annoveriamo Mad Men, The Walking Dead, West Wing e Pretty Little Liars.