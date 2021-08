Elizabeth Olsen, la star di WandaVision si schiera con Scarlett Johansson: 'Buon per te'

Mentre continuano le vicende legali tra l'interprete di Black Widow Scarlett Johansson e la Disney sulla distribuzione ibrida del film, c'è chi mostra il proprio supporto verso l'una o l'altra parte, come l'attrice di WandaVision Elizabeth Olsen.

L'interprete di Wanda Maximoff nel MCU, recentemente candidata agli Emmy per la sua performance in WandaVision, ha commentato la questione dell'uscita dei film in streaming durante un'intervista con Vanity Fair, accennando anche alla diatriba tra Scarlett Johansson e la Casa di Topolino.

"Sono preoccupata per diverse cose. Non per Scarlett, ma per i film più piccoli che potrebbero non avere l'opportunità di essere mostrati al cinema" ha esordito la star "Era già una realtà prima della pandemia. Mi piace andare al cinema, e non necessariamente per vedere un film candidato all'Oscar o un blockbuster. Mi piacerebbe vedere un film indipendente o art house sul grande schermo".

"E quindi mi preoccupo di questa cosa, e del fatto che i cinema rimangano in vita. E non so a livello finanziario come tutto questo possa funzionare per le sale. Spero ci sia una qualche soluzione che le compagnie più grandi stiano valutando e alla quale stiano collaborando, almeno a Los Angeles credo che qualcosa del genere accadrà. Ma penso che sarà come quando gli studios erano in possesso dei cinema, e ho il presentimento che potremmo tornare a quel modo di fare in quanto unica maniera per tenerli in piedi con delle spese così alte" continua poi l'attrice.

E poi, più precisamente sulla questione sollevata dalla Johansson: "Ma quando si tratta degli attori e i loro guadagni, voglio dire, i contratti sono contratti. Quindi qualcosa o è nel contratto, o no" spiega "Credo che [Scarlett] sia una tipa davvero tosta, e letteralmente quando ho letto cosa stava succedendo ho pensato 'Buon per te, Scarlett!'".