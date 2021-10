Elizabeth Olsen sul successo di WandaVision: 'Merito di un'intuizione di Joss Whedon'

Mentre la Disney è al lavoro su uno spin-off dedicato ad Agatha Harkness, Elizabeth Olsen è tornata a parlare del successo di WandaVision rivelando che una piccolissima parte del merito è da attribuire anche a Joss Whedon.

Secondo l'interprete di Scarlet Witch infatti, il regista di Avengers: Age of Ultron è stato il primo a dedicare al suo personaggio le giuste attenzioni.

"Joss Whedon amava davvero molto Wanda ed era così entusiasta di portarla nel MCU. Se siamo arrivati a questo punto possiamo dire che è tutto merito di un'intuizione di Joss Whedon. Si è concentrato molto sul viaggio emotivo di Wanda, sulla perdita dei suoi genitori, il rapporto con Visione. Wanda e suo fratello erano solo questi combattenti ribelli a Sokovia prima di rendersi conto di quale fosse la battagli giusta e decidere di volerne far parte".

Elizabeth Olsen ha poi aggiunto: "In Captain America: Civil War Wanda non ha nessuno, è senza famiglia, è completamente sola. Sta cercando di capire il suo posto nel mondo e in questo momento complesso trova conforto in Visione. E poi andiamo avanti con quella storia in Avengers: Infinity War, penso che io e Paul credevamo davvero che, per quanto sia divertente far parte dell'umorismo e della giocosità del MCU, questa storia meritasse di più, un po' più di profondità".

Intanto WandaVision ha fatto vincere alla Marvel il suo primo Emmy, confermando ancora una volta quanto il pubblico abbia apprezzato la storia tra Visione e Scarlet Witch. Questa ultima tra l'altro, farà la sua apparizione anche in Doctor Stange 2. Per scoprire cosa accadrà insomma, non ci resta che attendere.