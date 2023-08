Elizabeth Olsen, svelato il futuro di Scarlet nel MCU? Novità tra Deadpool 3 e standalone

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal noto portale The Cosmic Circus, il futuro di Elizabeth Olsen nel Marvel Cinematic Universe sarà ricco di sorprese per i fan della saga, e vedrà Scarlet Witch tornare in diversi progetti targati Marvel Studios sia al cinema che in streaming su Disney+.

Il portale, in passato fonti di notevoli scoop e anticipazioni legati al mondo Marvel, ha pubblicato un intero excursus sul ruolo che Elizabeth Olsen avrà nei prossimi capitoli del MCU, spiegando che l'attrice tornerà a vestire i panni del personaggio in diversi episodi della saga e soprattutto in diverse 'Varianti'.

Ad esempio, la Scarlet Witch di Terra-616, ovvero la Wanda 'classica' introdotta in Avengers: Age of Ultron e apparentemente morta in Doctor Strange nel Multiverso della Follia dopo essere passata al lato oscuro, sarà rivelata come ancora viva ma 'dormiente' nella Strada delle Streghe, una dimensione alternativa simile alla Dimensione Specchio che, secondo le fonti del portale, sarà introdotta nella serie tv Agatha: Coven of Chaos: tuttavia, sempre secondo Cosmic Circus Elizabeth Olsen non comparirà in Agatha, e per un eventuale ritorno di Scarlet di Terra-616 ci sarà da aspettare il film stand-alone dedicato a Scarlet Witch, per le fonti ampiamente confermato nei piani della Marvel.

Come detto, comunque, Elizabeth Olsen sarà rivista nel MCU anche in altre Varianti: oltre alla presenza del personaggio nelle serie animate What If: Stagione 2 e nello spin-off Marvel Zombie, all'orizzonte c'è anche lo spin-off di WandaVision Vision Quest, che seguirà Visione Bianca in una trama ispirata al fumetto 'Visione' di Tom King: l'attrice dovrebbe tornare nel ruolo di 'Virginia', nei fumetti una moglie sintezoide creata da Visione con le fattezze di Wanda.

Infine, ma di certo non meno importante, c'è la Scarlet Witch di Terra-838, ovvero le realtà degli Illuminati già vista in Doctor Strange 2: le fonti di Cosmic Circus hanno apparentemente confermato la veridicità dei precedenti rumor sulla trama di Deadpool 3 (cui il portale si riferisce con il titolo di Deadpool & Wolverine) secondo cui i Marvel Studios nel film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman torneranno a far visita a quella realtà alternativa per raccontare le conseguenze della morte degli Illuminati: in questo mondo, la morte degli eroi ha causato un vuoto di potere riempito da Magneto di Ian McKellen, il quale in Deadpool 3 avrà una relazione 'padre-figlia' con Wanda (ma le fonti a quanto pare non sanno se questo rapporto sarà di sangue/biologico oppure solo affettivo). Comunque, in Deadpool 3 Magneto sarà il leader dei Nuovi Illuminati di Terra-838 formatisi dopo la devastazione di Doctor Strange 2, e avrà Wanda al suo fianco: le fonti avrebbero anche tracciato un parallelo con la relazione tra Magneto e Jean Grey/Fenice di Famke Janssen vista in X-Men: Conflitto finale come esempio di cosa aspettarsi dalla coppia Magneto/Wanda.

Il portale nota anche che queste informazioni gli sono state consegnate prima dell'inizio degli scioperi, quando Deadpool 3 era in fase di riprese prima dell'interruzione obbligatoria, dunque al momento è impossibile sapere se o quanto o in che modo la sceneggiatura del film verrà cambiata in corso d'opera.

Per altre indiscrezioni sul futuro del MCU, un noto insider ha anticipato che Wolverine di Hugh Jackman sarà uno dei protagonisti di Avengers: Secret Wars.