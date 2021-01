Elizabeth Olsen su WandaVision: 'È una naturale progressione verso Doctor Strange 2'

Già da un po' non è più un segreto il fatto che WandaVision e Doctor Strange in the Multiverse of Madness costituiranno due passaggi fondamentali per l'introduzione del multiverso nel Marvel Cinematic Universe: i fan, dunque, si aspettano che in qualche modo lo show Disney+ spiani la strada al film con Benedict Cumberbatch.

Ipotesi che, a quanto pare, sembrano destinate a diventare realtà: la stessa Elizabeth Olsen, nelle sue ultime dichiarazioni rilasciate a pochi giorni dall'esordio della serie sulla piattaforma streaming Disney, ha confermato l'apertura di una strada che porta dritta a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

"In Marvel non possiamo mai parlare troppo di certe cose, ma penso che WandaVision rappresenti una naturale progressione verso ciò che accadrà in Doctor Strange 2. Penso che Kevin Feige stia facendo un ottimo lavoro nell'alternare il format televisivo ai film, in modo da poter portare avanti più storie interessanti" sono state le parole dell'attrice di Scarlet Witch.

Insomma, parole che non spoilerano nulla ma che lasciano intravedere la realizzazione di un po' di teorie sull'attesissima serie TV! Nelle ultime ore, intanto, è stato annunciato l'ingresso di Emma Caulfield nel cast di WandaVision; Paul Bettany, invece, ha indicato quelli che per lui saranno gli episodi più clamorosi di WandaVision.