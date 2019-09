Elizabeth Olsen su WandaVision: 'Sarà qualcosa di mai visto prima, d'avanguardia'

Dopo i tanti annunci ufficiali dell'estate, i Marvel Studios hanno già cominciato le prime post-produzioni e produzioni dei primi titoli che sbarcheranno sia al cinema che su Disney+, e per l'esattezza di Black Widow e degli Eterni per il cinema e The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision per il servizio streaming.

Parlando proprio recentemente della serie live-action sviluppata per Disney+ dalla showrunner Jac Schaeffer e diretta da Matt Shakman (The Boys, Il Trono di Spade), la protagonista Elizabeth Olsen ha avuto modo di tornare a elogiare stile e contenuto della serie, che ricordiamo - stando a interpreti e regista - "sarà un mix tra classica sitcom e grande azione Marvel". La Olsen e anche Paul Bettany ci hanno comunque tenuto a specificare:



"WandaVision sarà uno show stravagante, selvaggio e qualcosa di davvero diverso da quello che avete visto finora nei film Marvel. Credo che il motivo per cui Kevin Feige e i Marvel Studios fossero realmente interessati al progetto fosse quello di spingere più in là i confini. Quello che stiamo per fare è qualcosa all'avanguardia, praticamente sperimentale, folle e davvero incasinato. E poi diventa un enorme film d'azione di sei ore. Quindi penso che lo ameranno tutti".



WandaVision è atteso su Disney+ nella primavera del 2021.