Elizabeth Tulloch sarà Lois Lane nel crossover dell'Arrowverse di The CW

Il prossimo crossover dell'Arrowverse di The CW vedrà il debutto del personaggio di Lois Lane ed ora è stato annunciato l'attrice che le darà il volto: sarà Elizabeth 'Bitsie' Tulloch.

L'attrice del serial Grimm debutterà nell'Arrowverse nei panni iconici di Lois Lane. Tyler Hoechlin, interprete di Clark Kent a.k.a. Superman, tornerà nel crossover; il personaggio aveva fatto il suo debutto all'interno dei primi quattro episodi della seconda stagione di Supergirl, in cui affiancava - per l'appunto - sua cugina.

Queste erano le informazioni trapelate grazie a That Hashtag Show qualche tempo fa, proprio riguardo questo personaggio: "La produzione sta cercando una donna caucasica di circa trent'anni per la parte di Lois Lane. Lois è la figlia del generale statunitense Sam Lane, è una reporter tenace, retta e soprattutto implacabilmente testarda, che farà di tutto per ottenere ciò che vuole e che quando sceglie di seguire una storia non fallisce quasi mai. Il personaggio apparirà negli episodi crossover di Flash e Supergirl ma non in quelli di Arrow."

Ricordiamo che nel crossover farà anche il suo debutto Ruby Rose nei panni di Batwoman.