Elle Fanning sulla cancellazione di The Great: 'Ecco cosa farebbe Catherine'

The Great è stata cancellata da Hulu dopo la sua terza stagione e quindi non vedremo mai il continuo delle avventure dei protagonisti dello show. Per la prima volta da quando gli scioperi sono terminati ufficialmente, Elle Fanning ha potuto parlare della triste decisione, rivelando al contempo quale sarebbe stato il percorso della sua Catherine.

La notizia della cancellazione è arrivata nel bel mezzo dello sciopero SAG-AFTRA che ha impedito agli attori di condividere i loro pensieri. Dopo che gli attori sono tornati in attività, la Fanning ha potuto commentare la notizia sui social media.

"Non sono stata in grado di condividere adeguatamente i miei pensieri dopo la notizia della cancellazione di The Great. Questo show era tutto il mio mondo", ha dichiarato la Fanning su Instagram. "Le esperienze condivise. I ricordi che non dimenticherò mai. Tony McNamara è un genio assoluto. Queste tre stagioni mi hanno plasmato. Interpretando Catherine ho scoperto parti di me che non sapevo di avere. Amo profondamente ogni membro della troupe e del cast".

Nel suo post, la Fanning ha anche condiviso ciò che Catherine avrebbe fatto se la serie fosse continuata.

"E anche se non potrò allacciarmi il corsetto per un'ultima volta, sarò per sempre orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato insieme. Nella mia mente Catherine è rimasta 'scossa per tutta la notte' e finalmente si è trasformata nella leader che abbiamo sempre saputo sarebbe diventata, con una moltitudine di amanti aggiunti, molti amaretti, shot di vodka, discorsi lunghi, battaglie di arguzia e, naturalmente, HUUU-FUCKING-ZZAHHHHSSS!!!!!!!!!!!!!!!!" ha aggiunto.

The Great vede la Fanning nei panni di Caterina la Grande, una dramedy satirica che racconta la storia alternativa del più longevo sovrano donna della storia della Russia. Nicholas Hoult ha interpretato Petter III di Russia, mentre Phoebe Fox, Sacha Dhawan, Charity Wakefield, Gwilym Lee, Adam Godley, Douglas Hodge, Belinda Bromilow e Bayo Gbadamosi completavano il cast.

In Italia, le tre stagioni dello show sono disponibili in streaming attraverso un abbonamento Premium per accedere alle piattaforme MGM+ e Lionsgate+.