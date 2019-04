La leadership di Smurf è minacciata nel trailer della quarta stagione di Animal Kingdom

TNT ha diffuso il nuovo trailer della quarta stagione di Animal Kingdom che vede il ritorno della famiglia criminale Cody. Nel cast di questa nuova stagione entra a far parte anche Emily Deschanel. Lo show va in onda su Infinity TV a partire dal novembre 2016 mentre negli Stati Uniti viene trasmesso sul network TNT dal giugno 2016.

In questa nuova stagione di Animal Kingdom, Janine 'Smurf' Cody vedrà mettere in discussione la sua leadership da cospirazioni interne. Il giovane nipote J nella prima stagione è andato a vivere con i Cody nel sud della California.

La famiglia vive una quotidianità intrisa di eccessi e criminalità. A capo del nucleo la matriarca Smurf Cody, nonna del giovane J.

Un primo trailer della quarta stagione era già stato rilasciato a marzo e ora le avventure che vivranno i Cody nei prossimi episodi si delineano sempre di più.



Animal Kingdom è prodotto da John Wells Productions ed è sviluppata per la tv di Jonathan Lisco. Lo show è ispirato all'omonimo film diretto da David Michod e prodotto da Liz Watts, che lavora come produttrice esecutiva della serie.

Animal Kingdom, che vedrà nel cast anche Denis Leary, ha raggiunto i 36,5 milioni di telespettatori in totale nel corso della terza stagione, classificandosi tra le venti serie drammatiche più importanti. Una crescita costante che non poteva che essere sancita dal rinnovo per un nuovo ciclo di episodi.