Ellen DeGeneres Show termina a sorpresa nel 2022: 'Le accuse di bullismo non c'entrano'

Dopo quasi vent'anni di programmazione, nel 2022 andrà in onda la diciannovesima e ultima stagione del The Ellen DeGeners Show. Lo ha annunciato la stessa Ellen durante una recente intervista con l'Hollywood Reporter e in un video pubblicato sui suoi canali social.

"Oggi annuncio che la prossima stagione, la stagione 19, sarà la mia ultima stagione" ha dichiarato la conduttrice nel video che potete visionare in calce alla news. "Gli ultimi 18 anni hanno cambiato la mia vita. Avete cambiato tutti la mia vita. Sarò per sempre grata a tutti voi per aver guardato, risso, ballato e a volte pianto con me. Questo show è stata la più grande esperienza della mia vita e devo tutto a voi."

In onda dal 2003, il Talk Show conta oltre 3000 puntate e circa 2400 interviste a celebrities di tutti i settori, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport, fino ad arrivare all'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Tra gli ospiti più recenti anche Courtney Cox, che ha svelato alcuni dettagli sull'attesa reunion di Friends.

Intervistata da Today in seguito all'annuncio, la comica ha spiegato che la decisione di calare il sipario sullo show non è in alcun modo collegata alle accuse di "ambiente di lavoro tossico" ricevute l'anno scorso. "Se fosse questo il motivo per qui ho smesso, non sarei tornata quest'anno", ha dichiarato. "E ci ho pensato davvero a non tornare. È stato devastante. Sono una persona gentile. Mi piace rendere le persone felici. Ma all'improvviso ho sentito che c'ere un ambiente di lavoro tossico, di cui non avevo idea, non ho mai visto nulla che potesse nemmeno indicarlo."