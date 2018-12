Ellen DeGeneres torna a fare stand-up comedy nel primo trailer dello spettacolo

Il mese di dicembre Netflix non solo regalerà ai suoi abbonati le storie più avvincenti a tema natalizio ma anche uno speciale comico della popolare conduttrice televisiva statunitense Ellen DeGeneres. Quest’ultima torna al genere che maggiormente le appartiene, la stand-up comedy, nel trailer pubblicato da Netflix.

A fine maggio vi avevamo riportato l’annuncio ufficiale dell’azienda di voler riportare sul palco Ellen DeGeneres per uno speciale stand-up. Questo avvenimento può dirsi realmente speciale se si considera che la conduttrice torna a fare questo genere di spettacolo dopo ben 15 anni dall’ultimo Ellen DeGeneres: Here and Now del 2003, anno in cui nacque il The Ellen DeGeneres Show. Negli studi di questo talk shaw sono passati nel corso di questi anni le più importanti personalità della società e il riscontro positivo ha permesso al programma di ottenere anche numerose candidature e premi in importanti riconoscimenti come, ad esempio, gli Emmy Awards.

Registrato al Benaroya Hall di Seattle, Ellen racconterà per questo special anche aneddoti personali della propria vita, incluso il suo coming out negli anni ’90, una dichiarazione che le costò la cancellazione della sitcom Ellen e un allontanamento forzato dal mondo della televisione.

Ellen DeGeneres: Relatable approderà su Netflix il 18 dicembre. Potrete guardare comodamente il primo trailer dello speciale che abbiamo embeddato per voi nella parte superiore della notizia.