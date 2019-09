Ellen Degenres e HBOMax fanno squadra per produrre quattro nuove serie

HBOMax, il servizio streaming di WarnerMedia, e la conduttrice televisiva Ellen Degenres lavoreranno insieme alla produzione di quattro show televisivi che debutteranno sulla piattaforma di prossima uscita.

Ellen's Home Design Challenge, First Dates Hotel, Finding Einstein e Little Ellen.

Sono questi i programmi che la Degenres produrrà per la piattaforma streaming HBOMax, che già può vantare una library ricca di successi del passato e nuove serie originali.

"Ellen è un talento unico, una vera potenza creativa che siamo fortunati ad avere ora a disposizione anche per HBOMax" ha dichiarato Kevin Reilly, chief content officer di HBOMax e Presidente di TNT, TBS e Tru TV. "L'attitudine di Ellen per l'home design e il fare da Cupido vi ispirerà e delizierà. Ma HBOMax si occupa di tutti, quindi per non trascurare i bambini, arriveranno anche degli show in cui saranno portati nell'esilarante mondo immaginario della sua infanzia attraverso delle ingegnose serie animate".

Ellen's Home Design Challenge

Otto giovani menti creative del design avranno l'opportunità di spingere al massimo la loro inventiva in una serie di sfide per di cui Ellen sarà la esilarante commentatrice.

First Dates Hotel

Basato su un format britannico, lo show sarà ambientato in un boutique hotel, nel quale single di ogni età si ritroveranno per un'esperienza romantica intensa e cucita su misura. Dopo dei divertenti (o potenzialmente disastrosi) primi apputamenti, i single potranno scegliere se rimanere per un secondo, oppure no.

Finding Einstein

Una docu-serie approvata dall'Einstein Estate che cercherà, celebrerà e supporterà una nuova generazione di Einstein.

Little Ellen

Serie animata di 40 episodi della durata di quindici minuti con animazione in 2D che esplorerà il mondo attraverso gli occhi di un'esilarante e imprevedibile Ellen di 7 anni. Nelle avventure ambientate nella sua città natale piena di musica, New Orleans, la piccola Ellen corre grandi rischi e commette anche grandi errori, ma è sempre in grado di ridere di sé stessa e rimettersi in piedi quando le cose non vanno come previsto.

"Sono davvero entusiasta di produrre i miei nuovi show insieme a HBOMax. Non so chi sia questo Max, ma non vedo l'ora di lavorare con lui!" ha affermato, scherzando, Ellen.

La prolifica artista ha anche altri progetti in lavorazione, tra cui tre holiday special che andranno in onda su un altro servizio streaming, quello targato NBC, Peacock.