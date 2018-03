Ellen Kuras dirigerà alcuni episodi di Comma 22, miniserie Hulu con George Clooney

, nota direttrice della fotografia e regista statunitense, è stata scelta per dirigere due dei sei episodi di, miniserie televisiva basata sull'omonimo libro di. Lo show è prodotto dae segna l'atteso ritorno sul piccolo schermo di

Ellen Kuras ha collaborato, nel corso della sua carriera, con registi del calibro di Spike Lee, Martin Scorsese e Sam Mendes, ed ha vinto per ben tre volte il premio per la miglior fotografia al Sundance Film Festival con Swoon (1992), Angela (1995) e Personal Velocity (2002). Si tratta anche della prima regista ad aver ricevuto un premio Gotham per la sua attività in tutti questi anni.

George Clooney ha così commentato il suo ingaggio: "Ellen è una donna estremamente talentuosa, intelligente e dotata di un grande senso dell'umorismo. Io e Grant siamo davvero fortunati nell'avere la possibilità di lavorare con lei".

Comma 22, precedentemente adattato in un film del 1970 diretto da Nichols, è ambientato durante la seconda guerra mondiale e segue la vita del capitano John Yossarian, un bombardiere delle forze aeree dell'esercito statunitense B-25, e degli altri aviatori nel suo accampamento mentre cercano di mantenere la loro sanità mentale mentre soddisfano i requisiti di servizio. A vestire i suoi panni ci penserà Christopher Abbott, noto per i suoi ruoli nella serie HBO Girls e nel recente thriller horror It Comes at Night.

Clooney, invece, interpreterà il colonnello Cathcart, un comandante che ripetutamente aumenta il numero delle missioni di combattimento richieste prima che un soldato possa far ritorno a casa, facendo impazzire Yossarian. Si tratta del suo ritorno in TV dopo ER (dove ha ottenuto due nomination agli Emmy), la trasmissione in diretta di Fail Safe, Sisters, Roseanne e The Facts of Life del 2000.