Ellen Pompeo compie 54 anni: 'Recitare non è un modo nobile di guadagnarsi da vivere'

Sono ormai un bel po' di anni che siamo abituati a vedere Ellen Pompeo indossare il camice in Grey's Anatomy: al netto del suo impegno da dottoressa sul piccolo schermo, però, la nostra Meredith Grey non può fare a meno di soffrire un piccolo complesso d'inferiorità nei confronti di chi svolge lavori come quello del suo personaggio.

Pompeo, che oggi spegne 54 candeline e che ha recentemente riflettuto sull'assenza dei social media durante i primi anni di Grey's Anatomy, ha infatti più volte ribadito di non considerare la recitazione come un modo particolarmente rispettabile di guadagnarsi da vivere, almeno se paragonata ad altri mestieri decisamente più pericolosi o indispensabili per il benessere dell'umanità.

"Non credo che recitare sia un modo particolarmente nobile di guadagnarsi da vivere. Non sto salvando la vita di nessuno, non faccio l'insegnante, non lavoro per l'UNICEF. Insomma, non è questa grande cosa" sono state le parole con cui Ellen Pompeo ha voluto ridimensionare la considerazione che siamo abituati ad avere delle star di Hollywood.

Come classificare queste esternazioni? Umiltà o complessi d'inferiorità magari anche eccessivi? Diteci la vostra nei commenti! Ciò che è certo, comunque, è che per i tanti fan di Grey's Anatomy sparsi in tutto il mondo il lavoro di Pompeo è, a tutti gli effetti, qualcosa d'importante.