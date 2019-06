La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo difende il suo recente commento di set tossico

L'attrice protagonista dell'acclamata serie Grey's Anatomy, volto della dottoressa Meredith Grey da 15 anni, chiarisce il suo innocente commento di qualche giorno fa, assicurando che non si stava riferendo a nessuno.

La star Ellen Pompeo, ha negato riferimenti espliciti a qualcuno, in particolare al co-protagonista maschile, il Dr Derek Shepherd, interpretato da Patrick Dempsey in quella famosa dichiarazione che aveva descritto tossico il set di Grey's Anatomy per i primi dieci anni. L'attrice Pompeo, che ha interpretato la dottoressa Meredith Gray per 15 stagioni ha ampiamente discusso riguarda l'armonia che si respirava durante le riprese dello show, ammettendo che ci sono stati "seri problemi culturali" in precedenza, alcuni dei quali li ricordiamo bene, considerando che sono costati l'uscita di personaggi principali.

Tuttavia, alcune persone sui social media credevano che la star stesse parlando specificatamente di Patrick Dempsey, che ha interpretato il suolo ruolo per 11 stagioni. Pompeo ha fornito chiarimenti su Twitter, spiegando che non stava mettendo nessuno in cattiva luce, spiegando che tutti "avevano un ruolo da svolgere" nel dietro le quinte della serie. Ha scritto: "Per chiunque abbia avuto delle sensazioni rispetto al pezzo su Variety, non ne vale la pena, dato che non stavo parlando di qualcuno in particolare".

"Come in qualsiasi show, tutti noi avevamo un compito da svolgere sul set, me inclusa, come si fa su molti posti di lavoro. Abbiamo cambiato la storia, questa è il potere di una serie come Grey's Anatomy!" In altri tweet, Pompeo ha aggiunto: "Nessuno dei miei commenti stampa ha mai avuto l'intenzione di offuscare nessuno: non è produttivo. Le mie parole sul mio viaggio nella serie hanno sempre lo scopo di ispirare e far riflettere". "Sono consapevole di quanto amore ci sia per questo show e per questi personaggi", ha aggiunto: "nessuno lo ama e li ama più di me. Ho dedicato metà della mia vita al personaggio di Meredith. La serie è stata una benedizione per tutti noi in modi diversi. Le supposizioni negative... non sono salutari".

Nello stesso servizio Variety, Pompeo ha rivelato che Dempsey è stato pagato quasi il doppio di lei all'inizio della serie. La ABC ha recentemente annunciato che il dramma hospital continuerà per almeno altri due anni, portando fino alla stagione 17. Grey's Anatomy va in onda su ABC negli Stati Uniti e su Sky Witness e NOW TV nel Regno Unito.