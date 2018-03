Ellen Pompeo non ci sta, il suo compenso non c'entra con l'uscita delle attrici da Grey's!

La star di, sta spegnendo le voci che vorrebbero il suo salario - 10 milioni di dollari all'anno - come causa dell'uscita dallo show delle co-protagoniste Jessica Capshaw e Sarah Drew.

"Non è assolutamente vero", ha dichiarato l'attrice in occasione del suo invito al The Ellen DeGeneres Show, di giovedì.

La Pompeo ha poi continuato a far l'eco alla dichiarazione fatta precedentemente da Krista Vernoff, la showrunner di Grey's Anatomy, secondo la quale la coppia di attrici sarebbe stata lasciata libera di andare via dallo show per ragioni creative, e dunque non finanziarie.

"Non sono coinvolta in questo tipo di decisioni", ha detto la Pompeo a Ellen DeGeneres (potete tranquillamente dare un'occhiata al player, c'è il video dell'intervista). "Tuttavia, ci sono alcuni problemi che si incontrano nel fare uno spettacolo che ormai va in onda da 14 stagioni. Una di queste è che gli autori hanno davvero difficoltà a pensare in modo creativo a nuove storie per tutti questi personaggi. Alla fine abbiamo 16 membri del cast regolari. È sempre triste quando perdiamo le persone - sia che vogliano andare via, oppure no. Non è mai facile.”

All'inizio di questo mese, Vernoff ha negato con veemenza che le due questioni (lo stipendio di Pompeo e le notizie su Capshaw/Drew) fossero in qualche modo collegate. La notizia "è sbagliata, offensiva e fuorviata", ha scritto Vernoff. "Ha il sapore di una vecchia idea superata, patriarcale, che le donne debbano essere contrapposte l'una all'altra per via del maggior successo di una sulle altre e continua ad alimentare l'assurda idea che il successo di una donna debba per forza essere costoso per gli altri".