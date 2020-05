Ellen Pompeo, quali saranno i prossimi progetti della star di Grey's Anatomy?

Ellen Pompeo è una delle attrici più popolari del piccolo schermo, merito del suo ruolo in Grey's Anatomy. Ma quali saranno i prossimi progetti dell'interprete di Meredith Grey?

L'attrice, produttrice televisiva e regista statunitense ha ottenuto la parte nell'ormai lontano 2005, quand'era probabilmente ignara di diventare la protagonista del medical drama più famoso di sempre. Tuttavia, la serie ideata da Shonda Rhime ci mise poco ad attirare gli spettatori, ricevendo numerosi riconoscimenti nel corso degli anni. Basti pensare che, insieme a Desperate Housewives e Lost, è considerata tra le serie che hanno riportato al successo l'emittente televisiva ABC.

Ellen Pompeo ha recitato in Grey's Anatomy 16, stagione divisa in due parti: la prima andata in onda in Italia (su Sky) dal 28 ottobre al 23 dicembre 2019, la seconda dal 24 febbraio 2020. A causa della pandemia da nuovo coronavirus, diffusasi anche negli Stati Uniti, la stagione 16 è stata tuttavia interrotta bruscamente dopo 21 episodi (motivo per cui in Italia viene trasmessa in lingua originale con sottotitoli dall'episodio 16 in poi).

I fan del medical drama saranno comunque felici di sapere che tra i prossimi progetti di Ellen Pompeo c'è… Grey's Anatomy! La stagione 17 ha infatti avuto il via libera dopo l'accordo trovato con l'attrice (la produzione di Grey's Anatomy 17 inizierà a luglio), che ha acconsentito a estendere il proprio contratto con ABC.

Difficile dire su cos'altro si concentrerà la Pompeo in futuro: i suoi ultimi progetti cinematografici risalgono al 2004 e al 2005, quando ha recitato rispettivamente in Se mi lasci ti cancello e in Life of the Party. Al di fuori di Grey's Anatomy, è comparsa nel primo episodio dello spin-off Station 19, sempre nei panni di Meredith Grey, ma ha fatto anche camei in un episodio di Friends e in altri show del passato.

Una cosa è certa: qualunque siano i prossimi progetti di Ellen Pompeo, dopo tutti questi anni sarà difficile non vederla più con il camice bianco.

A proposito dello show, sapevate che Ellen Pompeo ha discusso il finale di Grey's Anatomy con l'autrice?