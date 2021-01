Ellen Pompeo, la star di Grey's Anatomy produrrà una nuova serie tv per ABC

La Dottoressa Grey di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, tornerà a collaborare con ABC, questa volta in veste di produttrice, e si occuperà della nuova serie tv del network, Winter in Paradise.

Il nuovo progetto targato ABC e intitolato Winter in Paradise sarà un adattamento del primo romanzo nella trilogia del Paradiso di Elin Hilderbrand (composta rispettivamente da “Winter in Paradise,” “What Happens in Paradise" e “Troubles in Paradise"), di cui Ellen Pompeo sarà produttrice esecutiva assieme a Andre e Maria Jacquemetton (anche sceneggiatori dello show), Laura Holstein, Andrew Stearn e la stessa Hildebrand.

Secondo la sinossi fornita anche da Variety, Winter in Paradise si focalizzerà su Irene Steele, la nostra protagonista, che "conduce una vita idillica in quel di Iowa City, dove risiede con i figli e un innamoratissimo marito. Ma dopo la sconcertante morte di quest'ultimo, Irene verrà a sapere che il marito aveva in realtà una seconda vita, con una famiglia diversa, nell'isola caraibica di St. John. E mentre cercano di districarsi tra gli inganni e gli intrighi che stanno pian piano venendo alla luce, Irene e i suoi figli si troveranno sempre più attratti dalla vibrante cultura dell'isola. Ma presto dovranno fare i conti con la verità sulla propria famiglia e il loro futuro".

Al momento non abbiamo altre informazioni in merito, ma vi terremo aggiornati sullo sviluppo dello show. Intanto, a proposito del medical drama di ABC con protagonista Ellen Pompeo, qui trovate un utile riassunto di tutti gli spin-off di Grey's Anatomy.