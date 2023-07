Ellen Pompeo, la star di Grey's Anatomy si schiera sullo sciopero e blasta Netflix

Lo sciopero degli attori del SAG-AFTRA continua imperterrito al fianco di quello degli sceneggiatori della WGA e attualmente la maggior parte delle grandi produzioni a Hollywood sono bloccate. Nel corso di una recente intervista, Ellen Pompeo si è scagliata contro Netflix in difesa dei diritti degli attori in questa importante battaglia politica.

La star di Grey's Anatomy ha attaccato Netflix dopo che lo streamer ha postato su TikTok un meme che ritraeva il suo personaggio di Meredith Grey con uno sguardo severo, accompagnato dalla didascalia: "Io quando c'è una [bomba] nella cavità toracica". (Si tratta di un riferimento a un famoso episodio della seconda stagione in cui i medici dello show curano un paziente con una bomba conficcata nel petto). La Pompeo ha risposto su Instagram, ripostando il meme e aggiungendo la propria didascalia: "Io quando [Netflix] non paga i compensi residual agli attori".

I commenti della Pompeo si riferiscono alle accese negoziazioni relative all'attuale sciopero della SAG-AFTRA, con gli attori degli show di Netflix che sostengono di essere stati pagati solo pochi centesimi in termini di compensi residual, anche se il loro show si è rivelato un successo. (Alcuni membri del cast di Orange Is the New Black hanno espresso queste lamentele in un recente articolo del New Yorker).

Grey's Anatomy viene trasmesso anche in streaming su Netflix, ma va notato che lo streamer non paga i diritti di trasmissione: Lo il colosso dello streaming non paga agli attori i compensi residual; questi verrebbero dai produttori dello show, in questo caso ABC Studios, che concede Grey's in licenza a Netflix.

La SAG-AFTRA è entrata ufficialmente in sciopero il 13 luglio, chiedendo un aumento dei compensi per lo streaming e altre questioni come l'IA e la condivisione dei ricavi. Questi si sono uniti alla WGA, il sindacato degli sceneggiatori, in sciopero dal il 1° maggio scorso dopo aver bloccato le trattative con l'AMPTP, il sindacato dei produttori di Hollywood, per molte delle stesse questioni.

Gli scioperi stanno già colpendo i fan di Grey's Anatomy: il popolare show non è più nel palinsesto autunnale della ABC, dominato da reality e game show.