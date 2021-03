Elliot Page a cuore aperto sul Time: 'Finalmente mi riconosco'

Qualche mese fa Elliot Page è stato protagonista di un coraggioso coming out, rivelando di essere un uomo transgender. In una lunga intervista al Time l'attore ha raccontato cosa è cambiato da allora nella sua vita e come si sente oggi, rivelando anche di essersi sottoposto a una mastectomia.

Elliot Page, che sarà ancora nel cast di The Umbrella Academy, ha raccontato di essersi sentito un ragazzo fin dall'età di nove anni, e di aver provato una "sensazione di trionfo" quando gli fu permesso di farsi tagliare i capelli "come un maschio". Poco dopo, però, è iniziata la sua carriera di attore, e "ovviamente dovevo apparire in un certo modo", ossia femminile. Il ruolo che gli ha dato la notorietà, infatti, è quello di un'adolescente incinta in Juno.

Dopo il coming out, ha continuato Elliot Page, "ciò che mi aspettavo era molto sostegno e affetto, e una quantità enorme di odio e transfobia. E questo è essenzialmente quello che è successo."

Dal 2014 l'attore si è apertamente dichiarato gay, iniziando a indossare abiti maschili anche in occasione dei red carpet. "La differenza tra il prima e il dopo è stata enorme, ma il disagio nel mio corpo mi ha mai abbandonato? No, no, no."

Nasce così la decisione dell'intervento chirurgico. "Ha completamente trasformato la mia vita. Spendevo gran parte delle mie energie sentendomi a disagio nel mio corpo. Ora ho di nuovo quell'energia."

