Elliot Page mostra i suoi addominali per la prima volta dopo l'operazione: la foto!

Nei mesi scorsi Elliot Page aveva annunciato di essere transgender e ora, dopo aver rivelato al mondo intero la sua vera natura, la star di The Umbrella Academy ha deciso finalmente di condividere sui social la sua prima immagine dopo l'operazione.

L'attore si è mostrato estremamente sorridente, in costume a bordo piscina. Elliot si è sottoposto ad un'operazione di mastectomia per rimuovere il seno e dunque per rendere più evidente la transizione verso il corpo di un uomo. Dalla foto subito saltano all'occhio i suoi addominali ben scolpiti ed un volto ben più smagrito rispetto a come eravamo abituati a conoscerlo in precedenza.

Nella didascalia dell'immagine si legge: "Il primo costume da transessuale" con l'aggiunta di hashtag come "gioia trans" e "trans è bello". L'attore che in The Umbrella Academy ha vestito i panni di Vanya sembra essere entusiasta del suo nuovo corpo e di poter esprimere pienamente la sua sessualità senza alcun timore di sorta.

Proprio in una recente intervista al Time, Elliot Page ha parlato di questo suo momento felice, dicendo di riuscire finalmente a riconoscersi. Inoltre ha sottolineato quanto in questo lungo e complesso viaggio, sia stato fortunato a trovare il sostegno di molte persone che lo amano, compresi i suoi fan.