Svelato l'elmetto dorato indossato da Gal Gadot nel merchandising di Wonder Woman 1984

Arrivano direttamente dal Brasile le prime immagini di Gal Gadot con indosso l'elmo dorato parte dell'armatura sfoggiata da Diana in Wonder Woman 1984.

La foto proverrebbe dal Comic-Con Brasiliano, CCXP, e sarebbe arrivata fino a noi tramite, neanche a dirlo, il web (e reddit).

Questa mostrerebbe una t-shirt venduta in occasione dell'evento, il cui soggetto è proprio la Principessa delle Amazzoni, ma vista di profilo e con un elmetto dorato in testa.

Sappiamo già che l'armatura che vedremo in WW1984 trae ispirazione da quella della Diana Prince di Kingdome Come (la stessa run a cui si è ispirato l'Arrowverse per il Superman di Routh in Crisi sulle Terre Infinite), serie firmata da Alex Ross, che aveva già in passato condiviso un artwork dedicato al film (e che, come al solito, potete vedere assieme al resto in calce alla notizia).

Ora, grazie allo scatto diffuso oggi in rete, possiamo avere uno sguardo leggermente più completo alla Golden Eagle Armor.

Di recente erano state mostrate delle scene di WW1984, durante la presentazione di HBO Max, e sembrerebbe proprio che la nostra supereroina non avrà un minuto di riposo tra il Maxwell Lord di Pedro Pascal e la Barbara Ann Minerva di Kristen Wiig, ma anche per via del ritorno di Steve Trevor (Chris Pine).



L'uscita di Wonder Woman 1984 nelle sale americane è prevista per il 5 giugno 2020.