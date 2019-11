Elnor è il protagonista di questo video countdown di Star Trek: Picard

Mentre continuano le interviste a Patrick Stewart su Star Trek: Picard, l'account ufficiale di Twitter ha condiviso un breve video che mostra in azione uno dei personaggi della serie: stiamo parlando dello spadaccino Elnor.

Potete trovare il tweet in calce alla notizia, nel filmato vengono avvisati tutti gli appassionati di Star Trek che ormai mancano solo due mesi all'uscita delle puntate dello show, inoltre sono presenti dei fotogrammi che presentano Elnor, il rifugiato romulano interpretato dall'attore australiano Evan Evagora, in quello che è il suo primo ruolo importante.

I fan dell'universo creato da Gene Roddenberry sono ansiosi di scoprire qualsiasi nuova informazione su questa nuova serie dedicata al celebre Capitano Picard, ruolo reso alla perfezione da Patrick Stewart. Come rivela lo stesso attore infatti tutto il mondo e la Federazioni sono cambiati, anche il suo personaggio si trova ormai nel suo Chateau Picard, insieme al suo amato pit bull.

Nel frattempo, grazie ad un fumetto prequel, abbiamo potuto ammirare per la prima volta il protagonista di Star Trek: Picard in uniforme da ammiraglio, evento accaduto durante gli eventi di "Nemesys", anche se sappiamo che il celebre capitano dell'Enterprise ha lasciato da tempo la carriera militare, ritirandosi a vita privata. Così non resta altro che aspettare il 23 gennaio 2020, data di uscita del primo episodio della serie.