Elodie ed Andrea Iannone si sono lasciati? Sul web si rincorrono i rumor

A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo singolo di Elodie e la cantante è nuovamente al centro dei rumor e dei gossip. Nello specifico, un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano riferisce che Elodie ed Andrea Iannone si sarebbero lasciati o, per lo meno, sarebbero in crisi.

Le prime voci su una presunta rottura tra la cantante ed il pilota erano emerse la scorsa estate, quando alcuni esperti avevano parlato di tensioni tra i due. Il sito web Dagospia, nella fattispecie, aveva parlato di uno Iannone geloso che non avrebbe ben digerito alcune dichiarazioni di Elodie sul suo ex fidanzato Marracash, che ha definito “la persone che amerò di più in tutta la mia vita”. Dopo tale indiscrezioni, non sono emersi altri aggiornamenti fino all’ultimo aggiornamento di Deianira Marzano che ha fatto sua una segnalazione di un utente che ha continuato a parlare di una possibile crisi tra i due.

Al momento dai due diretti interessati non sono arrivate nè conferme, tanto meno smentite. La storia d’amore tra i due è iniziata più di un anno fa dopo essersi conosciuti grazie a Diletta Leotta, un’amica in comune dei due.

L’ultimo post insieme risale allo scorso 9 agosto 2023, quando Elodie ha augurato buon compleanno al compagno.