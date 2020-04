Elodie, arrivano due nuove versioni di 'Andromeda' con Madame e Merk & Kremont

Dopo il successo di Sanremo 2020, dove è stata una delle protagoniste indiscusse, Elodie è pronta a tornare in radio con due nuove versioni della sua hit "Andromeda". La fidanzata di Marracash, infatti, ha annunciato l'uscita del nuovo EP "Andromeda Remix".

Come suggerisce il nome, si tratterà di versioni rivisitate del singolo che ha proposto sul palco dell'Ariston.

Dalla giornata di domani infatti, sulle principali piattaforme di streaming musicali saranno disponibili due versioni di Andromeda. Una con il featuring di Madame, prodotto da Dardust, ed un'altra con Merk & Kremont X BB Team Remix. In particolare tra gli appassionati del genere sarà sicuramente molto atteso il remix con Madame, la rapper che lo scorso anno era stata citata anche da Cristiano Ronaldo in una Storia di Instagram e che ha collaborato proprio con Marracash sul nuovo album "Persona" che è già diventato uno dei successi discografici più importanti del panorama italiano.

Le nuove uscite rientrano nel progetto "Island Presents" di Island Records, che prevede la presentazione ogni giorno per un mese di nuovi brani, rarità, contenuti mai resi disponibili in precedenza e versioni ricercate delle canzoni. Il tutto rientra nell'iniziativa #IoRestoACasa, per allietare le giornate di quarantena.

Elodie di recente ha anche confermato la lite con Marco Masini a Sanremo 2020.