Elodie cambia casa, la bella cantante è di nuovo single?

Se la vita professionale di Elodie procede a gonfie vele con la sua hit estiva di successo Guaranàstrong>, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale su cui si celano molti dubbi. La bella cantante si è infatti trasferita in una nuova casa ma, di Marracash non c'è nemmeno l'ombra

Sui social Elodie ha presentato ai suoi follower la nuova abitazione senza fare alcun cenno però al suo ragazzo e in molti pensano che la relazione tra i due si sia definitivamente conclusa. Marracash ed Elodie avevano convissuto forzatamente a causa del lockdown ma, terminato il blocco imposto dalla pandemia di Coronavirus i due non sono stati più visti insieme alimentando molti rumor.

La loro relazione era iniziata la scorsa estate sul set di Margarita, brano tormentone dell'estate 2019, ed è proseguito tra molte difficoltà fino a poco tempo fa. Elodie e Marracash hanno sempre detto di avere caratteri molto complicati e non sempre erano d'accordo.

Solo il tempo ci potrà dire se la coppia resiste o se come molte altre non è stata in grado di superare il lockdown. Nel frattempo un'altra relazione dello show-biz è sicuramente scoppiata. Si è conclusa la relazione tra Diletta Leotta e King Toretto, la bella giornalista sportiva vista di recente in compagnia di Ibra a cena ha anche cancellato le foto di coppia.