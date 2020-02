Elodie conferma la lite con Marco Masini a Sanremo: 'Mi ha fatto body-shaming'

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa, Elodie ha confermato la lite con Marco Masini dietro le quinte di Sanremo 2020. La cantante, in diretta su RadioDueSocialClub, ha svelato cosa è successo negli istanti precedenti alla sua esibizione.

"E' vero, Masini mi ha fatto body-shaming. Mi ha detto più volte 'mangia!'" ha svelato la fidanzata di Marracash, che evidentemente non ha gradito gli apprezzamenti del cantante fiorentino in merito alla sua forma fisica. Elodie si è detta "stanca di dovermi difendere da chi pensa che non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l'ha detto cinque minuti prima dell'esibizione, ero tesa".

Il retroscena era stato pubblicato qualche giorno fa da TPI, che parlava proprio di una Elodie infastidita dalla frase in quanto ha creduto si riferisse ad eventuali disturbi alimentari, tanto che sarebbe nata un'accesa discussione che però non si è tradotta nelle scuse di Masini, a giudicare da quanto affermato oggi dall'ex concorrente di Amici.

Evidentemente quindi il Sanremo da record non è stato movimentato solo sul palco, dove si sono esibiti i 24 cantanti e tantissimi ospiti, ma anche dietro le quinte. A tal proposito non possiamo non citare la lite tra Morgan e Bugo sfociata nella squalifica dei due dalla competizione e che continua a tenere banco sui giornali.