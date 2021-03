Elodie incanta Sanremo 2021, social estasiati dalla popstar: 'la vogliamo tutte le sere'

Social letteralmente estasiati da Elodie. La popstar si è presa la scena durante la seconda serata di Sanremo 2021, dove ha convinto tutti non solo per le sue abilità canore, ma anche per uno stile inconfondibile ed il monologo apprezzato da tutti.

La popstar internazionale, dopo la "discesa dalle scale", ha presentato con Amadeus alcune canzoni ma poi ha eseguito un medley cantato e ballato dove ha mixato le proprie hit ad altri successi della musica italiana, tra cui quelli di Raffaella Carrà, Raf e Mahmood.

Poco dopo però ha anche portato in scena un toccante monologo sulle sue origini: "sono Elodie e per parlare davanti a voi questa sera ho dovuto abbattere un muro. Quando Ama mi ha chiesto mi sarebbe piaciuto raccontare qualcosa di me mi sono spaventata. Parlare in pubblico non mi mette a mio agio, ma tutte le volte che sono riuscita ad abbattere un muro sono successe delle cose belle nella mia vita" ha esordito Elodie, che poi ha "raccontato un pezzo di me".

"Vengo da un quartiere popolare di Roma. Una realtà crudele, onesta e straordinaria. Ci vivono persone arrabbiate e io ero una di quelle. Il mio quartiere mi ha dato e tolto tanto. Materialmente, perché non avevo l’acqua calda, non riuscivo a pagare le bollette o arrivare a fine mese. Però mi ha regalato tanto, mi ha regalato il coraggio di sognare" ha continuato Elodie, che poi ha confidato che in un primo momento "non si mi sentivo all'altezza della musica, non mi piaceva la mia voce e soprattutto non avevo gli strumenti". Il monologo completo è disponibile su RaiPlay.

I social hanno apprezzato la presenza di Elodie a Sanremo, al punto che hanno chiesto ad Amadeus di portarla sul palco tutte le sere.