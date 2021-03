Elodie su Marracash: 'Non ho mai amato nessuno come lui'

Elodie è reduce dal grande successo di Sanremo dove si è rivelata una delle presentatrici più apprezzate dal pubblico sia per la sua eccezionale capacità di stare sul palco sia per le sue incredibili doti canore.

"Credo che le donne possano fare tutto tranquillamente, credendoci e ottenendo risultati, in tutti i campi. Se la mia storia serve a incoraggiare qualcun’altra, questo mi rende felice. Sto provando a fare una cosa che in qualche modo non c’è, lavorare su un modo di fare musica che in Italia non si vedeva da tanto tempo. È molto ispirato alle donne italiane dello spettacolo degli Anni 60 e 70, quando il personaggio era importante tanto quanto la musica".

L'ex concorrente di Amici è però convinta che l'amore sia un'importante componente della sua vita e perciò ci tiene a sottolineare di non aver mai provato nella sua vita, sentimenti tanto forti come quelli che prova per Marracash: "Penso che questa che sto vivendo sia la storia della mia vita. Ci sono dei momenti dove tutto si incastra perfettamente. Capita poche volte, anzi, potrebbe anche non capitare mai, ci vuole un po’ di fortuna. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio ma facciamo molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi ma rispettarsi, crescere insieme".

