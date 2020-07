Elodie su Marracash: 'Sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi'

Qualche giorno fa si era parlato del cambio di casa di Elodie, che aveva fatto le valigie scatenando rumor su un possibile addio al rapper Marracash, a cui è legata da tempo. In un'intervista rilasciata ad Il Messaggero, la bella cantante ha fatto il punto.

Elodie, infatti, ha specificato di non aver interrotto la relazione con Marracash: "a casa di Fabio abbiamo sperimentato per la prima volta la convivenza. Però non viviamo insieme: sono innamorata, ma ho bisogno dei miei spazi. Ed è lo stesso anche per lui" ha affermato.

I due insomma sembrano andare d'amore e d'accordo ed hanno evidentemente avvertito l'esigenza di dividersi dopo la quarantena per trovare ognuno la propria dimensione. Questa scelta però non ha intaccato in alcun modo la loro relazione: "lui è come me. Finito il lockdown ho fatto le valige. Cerco solidità, ma non per forza una famiglia" ha precisato.

Ovviamente la discussione si è spostata anche sulla sua partecipazione a Sanremo 2020, da cui ha affermato Elodie "mi aspettavo di più, ma Andromeda ha lasciato comunque il segno. Non tornerei in gara l’anno prossimo: cercavo un rilancio, ora è arrivato. Mi godo questa rinascita".

Sui suoi continui cambi di stile, Elodie ha spiegato che le scelte sono state fatte per adeguarsi alle esigenze del grande pubblico: "nei panni dell’interprete elegante e raffinata non mi ci ritrovavo. Ora faccio quello che voglio. E mi mostro per come sono":