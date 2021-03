Elodie presa di mira dagli haters sui social: 'non mi sono rifatta, ma i c...i vostri?'

Elodie è stata tra le le protagoniste indiscusse di Sanremo 2021, dove ha anche raccontato la sua storia. La popstar però è stata presa di mira dagli haters sui social, ma non è mancata la risposta.

In particolare, ha raccontato Elodie, in molti si sono riversati sotto il video dei provini di X-Factor, quando era ancora diciottenne.

La cantante è stata oggetto di body shaming, ma ha risposto col suo classico stile: "non sono una trans, ma non credo sia un'offesa. Non mi sono rifatta, eppure se anche fosse, i ca..i vostri?".

In molti hanno anche ironizzato sul suo look ai provini, e qui Elodie ha ripreso il monologo di Sanremo 2021: "vestiti? Non c'avevo una lira, mi sono messa un pantalone ed una maglietta" ha concluso Elodie, che poi si è lasciata andare ad una considerazione generica sui social. "Ci sono un sacco di stronzi frustrati a commentare un video di una ragazzina di diciotto anni, che tristezza infinita" ha affermato Elodie, che in una delle Storie successive ha preso in mano la borsa Medusa di Versace ed è uscita di casa, quasi a voler zittire gli invidiosi definitivamente.

Elodie a Sanremo 2021 ha raccontato la sua storia ed i primi anni della sua carriera, oltre che la sua finanzia. Lo scorso anno la cantante aveva avuto un battibecco con Marco Masini.