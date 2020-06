Elodie parla del suo passato da cubista: 'credevano fossi una donna facile'

Elodie di recente è stata ospite di Francesca Fialdini a "Da Noi a Ruota Libera", dove ha ripercorso la sua carriera, la sua vita personale ed ha anche sfoggiato il nuovo look che aveva mostrato su Instagram. La cantante, nello specifico, ha anche parlato di un momento della sua professione.

Dopo X-Factor, Elodie ha abbandonato il mondo della musica per almeno quattro anni, ed ha svelato che "non cantavo neppure sotto la doccia". La fidanzata di Marracash ha spiegato che proprio in questo periodo "ho fatto la cubista. All'inizio non è stato facile: è stata dura, ho lottato con me stessa e con gli altri. Vedevo gente che mi guardava come se fossi una facile. Non vedevo alcuna approvazione nel loro sguardo, ma mi è servito tantissimo a non farmi toccare da ciò che pensava la gente. Mi divertivo, lavoravo, non facevo nulla di male".

Elodie, inoltre, ha anche parlato del tema del momento ed ha lanciato una stilettata a Propaganda Live: "sono italiana, ma mia madre è delle Antille Francesi. Di rifletto qualche volta è successo qualche volte alle medie, ma in realtà il razzismo non lo comprendo. La paura di cosa? Io nasco dall'incontro di etnie diverse e non mi sembra che sia successo qualcosa di brutto".

